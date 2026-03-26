Четверг, 26 марта 2026, 18:03 мск

Выходные в Москве будут теплыми, но возможны дожди

В предстоящие выходные в московском регионе ожидается теплая погода, но при этом возможны дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут превышать норму на 6°.

Синоптики обратили внимание, что небольшие осадки возможны уже в пятницу, 27 марта. Ночью в Москве -2...0°, по области -4...1°. Днем в столице до 14°, в Подмосковье – до 16°.

В субботу 28 марта, местами также вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве 0...2°, по области -1...4°. В светлое время суток до 15°.

В воскресенье, 29 марта, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 1...3°, по области 0...5°. Днем ожидается до 16°.

В начале следующей недели прогнозируется сохранение теплой погоды с осадками.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

