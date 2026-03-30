Синоптики обещают Москве рекордное потепление

В ближайшие дни в московском регионе ожидается рекордно теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в дневное время будет прогреваться до 19-20°, но при этом возможны кратковременные дожди.

Как отмечают синоптики, в последние дни марта не исключены температурные рекорды. Абсолютные максимумы температуры для 30 марта – 17,5° (2007 г.), 31 марта – 17,2° (2007 г.), а абсолютный максимум для первого весеннего месяца составляет 19,7° (2014 г.).

Первые осадки ожидаются в среду, 1 апреля. При этом ночью уже прогнозируется устойчивая плюсовая температура до 6°. Днем в Москве 17...19°, по области 14...19°.

В четверг, 2 апреля, также возможен местами кратковременный дождь при такой же температуре воздуха, что и накануне. Аналогичная погода ожидается также в пятницу, 3 апреля.

В субботу, 4 апреля, местами вновь вероятен небольшой дождь. Ночью 0...5°, днем 12...17°.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube