Российский учёный раскрыл тайну смерти матери генсека ЦК КПСС Константина Черненко

Кандидат философских наук, заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) Алексей Нилогов раскрыл тайну смерти матери генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко (1912 – 1985), имя которой долгое время было практически неизвестно.

Если об отце генсека – Устине Демидовиче (1874 – после 1944) – имелась некоторая информация, то о его первой жене – по сути только имя Харетина (Харитина, Харетиния). На материале церковных метрических книг Государственного архива Красноярского края заведующему лабораторией генеалогических исследований ХакНИИЯЛИ Алексею Нилогову удалось установить её полное имя собственное – Харетина Фёдоровна Терскова (около 1880 – 1920), а также установить точную дату её смерти.

Например, в статье о Константине Черненко в Википедии ранее сообщалось, что у его матери были тофаларские корни, однако никакая достоверная ссылка там не приводилась. В новой редакции статьи тофаларских предков стали приписывать уже второй жене Устина Демидовича, чьё имя также оставалось неизвестным.

По словам Нилогова, первоисточником неверной информации о матери генсека может являться биографическая книга, написанная помощником генсека в 1984-1985 гг. Виктором Прибытковым (1935 – 2020) и изданная в 2009 г. Имя матери Константина Устиновича встречается в тексте лишь единожды: «Душой семьи была мать, Харитина Дмитриевна, женщина деятельная, неутомимая, работящая».

Книга Прибыткова, написанная для серии «Жизнь замечательных людей», не является строго научным историческим исследованием, скорее – мемуарами бывшего соратника генсека, в которой отсутствуют какие-либо ссылки на документы. Вероятно, ошибочное отчество «Дмитриевна» «перекочевало» из книги Прибыткова сначала в Википедию, а затем в другие интернет-публикации. А поскольку Виктор Васильевич много общался с последней официальной женой Черненко – Анной Дмитриевной Любимовой (1913 – 2010), постольку нельзя исключить накладку двух отчеств – жены и матери.

Крестьяне Терсковы – это старожильческий сибирский род, предки Харетины Фёдоровны Черненко жили в деревне Тесинской на протяжении всего XIX в.

О судьбе Харитины Фёдоровны Прибытков писал следующее: «Первые послереволюционные годы выдались особенно трудными. Повсюду царили разруха, голод, эпидемии. Не обошли они стороной и самые отдалённые уголки Сибири, докатились и до Большой Теси. Семью Черненко постигло страшное горе – от тифа умерла мать. С её смертью жизнь в доме пошла наперекос. Женщина, поселившаяся в нём после смерти матери, не только не смогла заменить её, но и фактически ускорила распад семьи».

Действительно, родная мать Константина Черненко умерла 23 мая 1920 г. по григорианскому календарю в возрасте 40 лет от эпидемии тифа. Её похороны прошли 25 мая на кладбище деревни Большая Тесь, которая ныне покоится на дне Енисея, затопившего прибрежные населённые пункты при строительстве Красноярского водохранилища.

Метрика. Фото предоставлено Алексеем Нилоговым

В официальном церковном браке с Устином Дмитриевичем Черненко она состояла более 18 лет – с января 1902 г. Харетина Фёдоровна родила мужу минимум восемь детей – шесть дочерей (Мария, Агриппина, Александра, Варвара, Агния, Ольга) и двух сыновей (Константин, Александр).

Москва, Анастасия Смирнова

