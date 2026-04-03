Сбер восстановил работу своих сервисов

Сбер восстановил работу всех своих сервисов. Как сообщает пресс-служба банка, все неполадки были оперативно починены, все функции снова доступны клиентам. Оповещении о невозможности пользоваться безналичным расчетом исчезло и из личных кабинетов приложений Сбера.

Напомним, сегодня днем клиенты Сбера столкнулись с невозможностью оплаты картами и снятия наличных через банкоматы. Как сообщает «Новый День», многих проблема застала на обеде – оплатить бизнес-ланч стало невозможно. В крупнейших гипермаркетах возникли очереди – люди не могли рассчитаться за свои покупки. Столпотворение наблюдалось и у банкоматов.

По данным Mash, причиной сбоя стали блокировки IP-адресов, используемых в работе банковской инфраструктуры. Сбер о том, что вызвало сбой, ничего в релизе не сообщает.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube