Возможен снег: в Москву пришла весенняя прохлада с осадками

В московском регионе в ближайшие дни ожидается прохладная погода, которая будет сопровождаться осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут примерно на пару градусов ниже климатической нормы, возможно выпадение снега.

В Подмосковье местами осадки возможны предстоящей ночью, 7 апреля. Синоптики обратили внимание, что ожидается дождь и мокрый снег при температуре воздуха около нуля. Днем также вероятен небольшой дождь, на востоке области умеренный. Воздух прогреется в Москве до 9...11°, по области 6...11°.

Похожая погода прогнозируется в среду, 8 апреля. В четверг, 9 апреля, облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега также продолжатся, но при этом станет еще прохладнее – днем в Москве 2...4°, по области -1...4° при порывистом ветре до 15 м/с.

В пятницу, 10 апреля, опять вероятны небольшие осадки. Ночью -4...1°, днем 3...8°.

В субботу, 11 апреля, вновь возможны осадки. Ночью -3...2°. Днем 6...11°.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube