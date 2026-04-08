В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за снега и сильного ветра

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает столичный главк МЧС России, ожидается снег и сильный ветер.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 16 м/с в Москве в период с 8 до 21:00 мск 9 апреля», – говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Гидрометцентра России, 9 апреля в столице в ночью прогнозируется около нуля градусов, дневное время – не выше пяти.
Москва, Анастасия Смирнова
