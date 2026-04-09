Четверг, 9 апреля 2026, 17:21 мск

Против комика-иноагента Слепакова* возбуждено уголовное дело

По материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении комика-иноагента Семена Слепакова* возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, поводом стали неоднократные публикации в социальных сетях без соответствующей маркировки, что созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Установлено, что признанный иностранным агентом Семен Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ)», – говорится в канале прокуратуры в Мах.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Москва, Анастасия Смирнова

