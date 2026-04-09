Мокрый снег в Москве прогнозируется до конца дня 10 апреля

Осадки в виде мокрого снега в Москве продлятся до конца дня пятницы, 10 апреля. Такие данные синоптиков приводит официальный канал столичного Комплекса городского хозяйства в Мах.

«По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега не прекратятся до конца дня 10 апреля, на дорогах возможна гололедица. Завтра с 03:00 и до конца дня возможны порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.

Такая же погода ожидается в Подмосковье. «Согласно прогноза Росгидромета, в период с 21:00 9 апреля до 21:00 10 апреля местами в Московской области ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, с 3:00 10 апреля порывы ветра до 15 м/с», – предупредил региональный главк МЧС России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

