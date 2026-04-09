Синоптики сказали, когда потеплеет в Москве

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в дневное время будет прогреваться до 10-14 градусов, но при этом возможны дожди.

В частности, в субботу, 11 апреля, вероятны осадки. Ночью в Москве прогнозируется до 2...4°, по области – до -1...4°. Днем в столице потеплеет до 8...10°, в Подмосковье – до 6...11°.

В воскресенье, 12 апреля, также возможен местами небольшой дождь. Ночью в Москве 2...4°, по области -1...4°. Днем в столице 11...13°, в Подмосковье – 9...14°.

В начале новой недели местами также ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0...5°, днем 10...15°.

Москва, Анастасия Смирнова

