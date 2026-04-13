Понедельник, 13 апреля 2026, 21:29 мск

В Москве ожидается умеренно теплая неделя с превышением климатической нормы

В ближайшие дни в московском регионе ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму примерно на пару градусов.

Синоптики обратили внимание, что циклон с юго-востока принесет дожди во вторник и среду, а в пятницу и субботу небольшими дождями отметится волновой циклон с юго-запада.

В дневное время температура воздуха будет превышать 10°, а со среды воздух будет прогреваться до 16° и более градусов. Ночью температура будет опускаться до 1…3°.

Москва, Анастасия Смирнова

