Экс-супруга блогера Лерчек приговорили к 7 годам колонии по делу о незаконном выводе 250 млн рублей из России

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) – Артема Чекалина к семи годам колонии по уголовному делу о выводе крупной суммы из России с использованием подложных документов. Согласно решению суда, он также выплатит штраф 194 млн рублей.

Суд признал фигуранта виновным в выводе более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Сам Чекалин в последнем слове заявил, что не считает себя виновным и никаких документов в банк не предоставлял, а также просил назначить условное наказание, поскольку необходимо воспитывать троих детей, мать которых смертельно больна, отмечает РИА «Новости».

Москва, Анастасия Смирнова

