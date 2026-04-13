Большинство россиян пока не ощутило влияние искусственного интеллекта

Россияне в полной мере пока не ощутили влияние новейших информационных технологий в виде искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют итоги опроса, который проводился на сайте РИА «Новый День».

Большинство (более 63%) участников голосования заявили, что не используют ИИ на работе и быту. Только 22,57% респондентов регулярно используют пользуются технологиями с искусственным интеллектом, еще 7,12% указали, что делают это редко.

При этом в своих комментариях некоторые респонденты высказывали опасение, что ИИ – средство когнитивного уничтожения нации с перспективой рисков глобальных проблем и гибели всей человеческой цивилизации.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 29 декабря 2025 года по 13 апреля 2026 года. В голосовании приняли участие 1741 человек.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

