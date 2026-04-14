В Подмосковье возбуждено уголовное дело после ДТП с гибелью двух человек

В подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое человек и еще один получил травмы. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Авария произошла сегодня на 22-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на стоящую на дороге по причине поломки машину марки «ГАЗ».

Москва, Анастасия Смирнова

