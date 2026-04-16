Скорое похолодание в Москве: в столицу вернутся мокрый снег и ночные заморозки

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается похолодание с мокрым снегом и ночными заморозками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут ниже нормы примерно на 4°.

Похолодание начнется в субботу, 18 апреля. В этот день ожидаются осадки в виде дождя. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. В светлое время суток температура воздуха не превысит в столице 10°, в Подмосковье – 12°.

В воскресенье, 19 апреля, ночью возможен мокрый снег при температуре в Москве 1...3°, по области -1...4°. Днем прогнозируется в столице 5...7°, в Подмосковье – 3...8°.

В начале новой недели ночные заморозки возможны до -3°, днем ожидается не выше 7°.

Москва, Анастасия Смирнова

