Четверг, 16 апреля 2026, 18:26 мск

Посла Мексики в Москве срочно вызвали в МИД России

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас вызван в министерство иностранных дел РФ, где ему было заявлено об обеспокоенности Москвы в связи с незаконным удержанием россиянки. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сегодня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Мексики, работает он в Москве. Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России Кристиной Владимировной Романовой. Напомню, она незаконно удерживается государственными органами опеки Мексики в закрытом специализированном учреждении», – пояснила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что Москва требует от Мексики консульский доступ к задержанной.

Москва, Анастасия Смирнова

