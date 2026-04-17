В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Об этом сообщает столичный главк МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период 19 – 20 апреля на территории города Москвы ожидается резкое ухудшение погодных условий, в ночные часы температура воздуха около 0℃, осадки смешенной фазы (дождь, мокрый снег), отдельные порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении ведомства.
Согласно прогнозу, местами на дорогах вероятна гололедица.
МЧС призывает жителей столичного региона соблюдать меры предосторожности.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»