В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Об этом сообщает столичный главк МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период 19 – 20 апреля на территории города Москвы ожидается резкое ухудшение погодных условий, в ночные часы температура воздуха около 0℃, осадки смешенной фазы (дождь, мокрый снег), отдельные порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно прогнозу, местами на дорогах вероятна гололедица.

МЧС призывает жителей столичного региона соблюдать меры предосторожности.

Москва, Анастасия Смирнова

