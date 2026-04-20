Полуостров Таймыр: команда нефтяников Альберта Ильясова обеспечила надежное партнерство

Подход к освоению Арктики команды нефтяников Альберта Ильясова, который прошел путь от помощника бурильщика до главы собственной компании, в корне изменил представление о том, каким должен быть современный бизнес. Об этом пишет журнал «Профиль».

РИА «Новый День» приводит выдержки из этой публикации:

Как отмечается в публикации, Арктика встретила команду Ильясова жестко: вечная мерзлота, отсутствие городов (кроме Норильска) и логистика, где летом – только вода, а зимой – только «зимник» через болота. Но, как оказалось, сложнее всего было добиться доверия со стороны коренных жителей – ненцев, эвенков, долган, нганасан и энцы.

«Местные смотрели недоверчиво: мол, приехали очередные добытчики, выкачают ресурсы и уйдут, оставив после себя пустоту», – вспоминает Ильясов.

Альберт Ильясов. Фото Максима Лямина

Чтобы понять этот край, Альберт Александрович лично проехал по всему правому берегу Енисея до самого Диксона, где увидел обветшалые школы, дефицит врачей и отсутствие чистой воды в поселках. Его вердикт команде был коротким: «Коллеги, мы здесь не гости. Будем помогать местным всем, чем сможем».

Хотя основу коллектива составляют опытные вахтовики, прибывшие с материка, компания Ильясова активно привлекает к работе и местных жителей. Благодаря глубокому знанию родного края и его суровых особенностей, они помогают эффективнее развивать северный «стартап». Работа в компании дает коренному населению доступ к стабильным рабочим местам с достойной заработной платой, а выплачиваемые налоги и социальные пособия становятся важным вкладом в экономику и благополучие всего Таймыра.

Более того, как отмечается в публикации, помощь компании быстро переросла формат «благотворительности по праздникам», превратившись в мощную тыловую поддержку региона. В частности, компания Ильясова взяла на себя очистку тундры от техногенного мусора – старых бочек, обрезков труб и пластика, копившихся десятилетиями. Для оленеводов чистота пастбищ – это вопрос выживания, и нефтяники делом доказали, что берегут экологию.

Кроме того, дорожная техника компании постоянно расчищает пути к отдаленным населенным пунктам. Например, в поселок Носок завезли щебень для отсыпки дорог, чтобы люди могли передвигаться внутри поселения. При этом в периоды паводков команда Ильясова полностью за свой счет берет на себя трудоемкий и дорогостоящий процесс: демонтаж и последующий монтаж временных причалов. Более того, компания обеспечивает хранение этого оборудования в межсезонье, что требует серьезных затрат и специальной техники.

Как отметила глава поселения Караул Наталья Гурина, «это, пожалуй, единственная компания, к которой жители относятся искренне положительно». «С какой бы просьбой мы ни обратились – они всегда выполняют обещания в срок», – пояснила она.

Для Альберта Ильясова Таймыр перестал быть просто точкой на карте или «стартапом». Это земля, где бизнес научился слушать людей, а люди увидели в нефтяниках не «охотников за богатством», а надежных соседей и партнеров.

Москва, Анастасия Смирнова

