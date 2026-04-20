В московском регионе сохранится холодная погода с дождями и мокрым снегом

В ближайшие дни в московском регионе ожидается холодная погода, которая будет сопровождаться осадками, в том числе в виде мокрого снега. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, аномалия средней суточной температуры воздуха в московском регионе составит -2...-5 градусов.

Во вторник, 21 апреля, осадки возможны на юго-востоке и востоке Подмосковья в виде мокрого снега, снега, днём – небольшого дождя. В столице температура воздуха ночью опустится до 0…+2 градусов, в дневные часы составит +8…+10 градусов. По области ночью подморозит до -3…+2 градусов, а днем потеплеет до +5…+10 градусов.

В среду, 22 апреля, возможно кратковременное потепление. После ночных заморозков до -2…-4 градусов в дневные часы воздух прогреется до +11…+13 градусов в столице, до +8…+13 градусов в Московской области.

В четверг, 23 апреля, ожидается облачная погода с осадками, преимущественно в виде дождя. Суточный ход температуры воздуха будет незначительным. Температура ночью в Москве +3…+5 градусов, по области 0…+5 градусов; днем в столице +5…+7, в Подмосковье +3…+8 градусов.

В Пятницу и субботу, 24-25 апреля, в Московском регионе сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Минимальная температура воздуха составит -1…+4 градуса, в дневные часы +4…+9 градусов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube