СМИ: задержан гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев

В рамках расследования дела об организации деятельности экстремистского сообщества задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Согласно данным источников «Интерфакса», претензии следствия связаны с изданием и распространением ЛГБТ*-литературы (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ).

Согласно опубликованным данным, также задержана главный редактор издательства Александра Шипетина. При этом собеседник агентства не исключил, что в деле могут появиться и другие задержанные, которые также будут доставлены в ГСУ СК Москвы для проведения следственных действий.

Агентство отмечает, что в «Эксмо» прошли обыски. Были изъяты материалы, связанные с книгами издательства, которые могут иметь значение по делу.

О расследовании уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации (чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК Р) стало известно в мае 2025 года. Всего в рамках дела проходят восемь человек, часть из которых находятся в розыске.

В 2025 году в СКР сообщили о задержании нескольких сотрудников ООО «Индивидуум принт», которые, по мнению следствия, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*.

* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

