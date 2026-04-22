В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС России, прогнозируются дождь и мокрый снег, которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром.

«В период с 21 часа 22 апреля до 21 часа 23 апреля на территории города Москвы ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Усиление ветра северной четверти с порывами до 15 м/с», – говорится в канале Telegram-канале ведомства.

Аналогичное предупреждение касается также жителей Московской области, предупредил региональный главк МЧС России.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночью 23 апреля ожидается до -1 градуса, днем до +6 градусов. Похожая погода ожидается также в пятницу, 24 апреля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

