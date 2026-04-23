Дождь, снег, ночные заморозки и небольшое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды для Москвы

В ближайшие дни московском регионе ожидается неустойчивая холодная погода с ночными заморозками и мокрым снегом. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, небольшое потепление возможно в дневные часы в субботу и воскресенье.

Так, предстоящей ночью в пятницу, 24 апреля, температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. В Подмосковье возможны местами заморозки до -3° градусов. В дневное время осадки продолжатся. В столице потеплеет максимум до 4...6°, по области – до 7° при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В субботу, 25 апреля, ночью местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем преимущественно без осадков. В столице ожидается до 6...8°, в Подмосковье – 4...9°.

В воскресенье, 26 апреля, временами возможен дождь. Температура ночью 0...5°, днем 5...10°. В начале следующей недели ожидается похожая погода.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube