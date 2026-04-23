В Кремле заявили о реинкарнации системы плановой экономики

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил о возвращении системы плановой экономики в ее лучшем виде.

«Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет», – цитирует ТАСС выступление Орешкина на лекции в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

В этой связи замглавы администрации президента привел в пример приложение «Яндекс такси», в котором полностью заменены рыночные отношения. «В такси больше нет рынка. Есть люди, которым надо поехать, а все, что связано с транзакцией, можно автоматизировать. Не можешь больше выбирать кто вас повезет, не можешь выбирать цену. Система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 рублей, значит вы поедете за 428 рублей. Это плановая цена, которая является автоматически определенной ценой для этой поездки», – пояснил он.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube