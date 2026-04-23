Умер тележурналист и режиссер Алексей Пиманов

Скончался известный телеведущий, сценарист и режиссер Алексей Пиманов. Об этом сообщает Первый канал.

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года», – говорится в сообщении.

Пиманов в большей степени известен по программе «Человек и закон», ведущим которой стал с 1996 года. Тогда же Пиманов занял пост гендиректора ТК «Останкино». С октября 2013 года занимал также должность президента медиахолдинга «Красная звезда».

Был режиссером таких фильмов, как «Крым», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и «Мужчина в моей голове».

Москва, Анастасия Смирнова

