При пожаре на стройке в Москве погибли 8 человек

В результате пожара в строящемся доме на севере Москвы погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК) России.

В рамках следственных действий ведутся допросы начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, представителей компании‑застройщика, а также сотрудников субподрядной организации, которая участвовала в работах на площадке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

