В воскресенье в Москве ожидается летняя погода

В московском регионе ожидается потепление и улучшение погодных условий. Согласно прогнозу ведущего научного сотрудника Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, которые приводит «Интерфакс», в воскресенье, 3 мая, столбики термометров могут подняться до+19 градусов, что соответствует климатической норме.

По ее словам, 1 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Ночью до -1 – +4 градусов. Днем – до +11 градусов.

В субботу, 2 мая, прогнозируется переменная облачность и без осадков, ночью +2 – +7, а днем столбики термометров могут подняться до +15 градусов.

В воскресенье, 3 мая, как ожидается, без осадков. Ночью вновь +2 – +7 градусов, а днем – +14 – +19. Таким образом, в воскресенье температура вернется к своей климатической норме.

Паршина отметила, что, по предварительным прогнозам, возвращения холодов в последующие дни не ожидается. Температура будет около +15 градусов, но прогнозируются небольшие дожди.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube