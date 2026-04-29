Парад на Красной площади состоится без техники

Минобороны России актуализировало информацию о том, каким будет празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Согласно данным ведомства, военный парад состоится. Но в этом году в нем не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. В связи с текущей оперативной ситуацией колонна военной техники в этом году также участие в параде не принимает.

Из других деталей мероприятия известно, что зрителям трансляции покажут работу всех войск в зоне СВО.

Над Москвой также состоится проект пилотажных групп, а Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube