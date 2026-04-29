Экономист Зотов объяснил, почему после снижения ставки ЦБ пора инвестировать

Ключевая ставка ниже 15% уже не позволит получать стабильный доход от вкладов в банках. Доктор экономических наук Владимир Зотов рассказал, какие отрасли сейчас наиболее привлекательны для инвестиций.

В минувшую пятницу Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых. Тогда же был опубликован макроэкономический прогноз самого Центробанка: в нем базовый сценарий предполагает сохранение ставки на уровне 14,0-14,5% в среднем за 2026 год и дальнейшее снижение до 8,0-10,0% в 2027 году.

Что это может означать для частных инвесторов? По мнению доктора экономических наук, заместителя генерального директора ООО «Группа Альянс» Владимира Зотова, которым он поделился с изданием «Блокнот», пора, когда деньги было выгоднее хранить на депозите в банке, уходит в прошлое. Сегодня накопленные средства должны работать.

«Снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% означает, что скоро по обычным вкладам банки будут платить заметно меньше, чем раньше, а если учесть рост цен (инфляцию), то на депозитах сейчас человек почти ничего не заработает или даже чуть-чуть потеряет», – прокомментировал Зотов.

По оценке экономиста, долю депозитов в структуре активов следует минимизировать, переводя средства в долгосрочные инвестиции: акции надёжных эмитентов, облигационные инструменты, инвестиционные фонды и продукты на основе индексов. Зотов объясняет простую логику: период высоких ставок ударил по реальному бизнесу, и теперь, с их снижением, эти активы получат импульс к росту.

Однако к инвестированию тоже необходимо подходить с умом. Среди приоритетных направлений Владимир Зотов назвал сельскохозяйственный комплекс с акцентом на переработку – там сочетаются внутренний спрос и государственные субсидии. Также можно обратить внимание на высокотехнологичное промышленное производство как основу импортозамещения.

Ещё одним выгодным направлением Зотов назвал сектор IT и цифровых услуг с экспортным потенциалом. Также потенциал имеют энергетическая отрасль, здравоохранение и фармацевтика, где дефицит отечественных решений стимулирует инвестиции. Дополнительный резерв – развитие логистики и инфраструктуры в ближайшие 2-3 года.

«Однако прямо сейчас не нужно бросать все в один инструмент, лучше «выйти из депозитов» постепенно и разложить деньги по разным местам – часть в более-менее надёжных облигациях и госбумагах, часть в акциях или фондах, которые держатся 3-5 лет. Сколько именно – зависит от того, насколько конкретный человек готов рисковать и на какой срок он кладёт деньги», – подчеркнул эксперт.

Активы в производстве, по мнению Зотова, опередят инфляцию, в отличие от консервативных стратегий. Реальная доходность депозитов рискует стать отрицательной.

«Нет одной волшебной цифры ставки, при которой обязательно надо все снять со вклада: главное – смотреть не на саму ставку, а на то, что она делает с вашими деньгами после вычета инфляции и на то, куда она движется дальше – вниз или вверх», – подытожил экономист. Такой подход минимизирует риски в условиях неопределённости.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

