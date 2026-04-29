Среда, 29 апреля 2026, 20:19 мск

Украинский дрон атаковал «ГАЗель» в Белгородской области: ранен один человек

В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ГАЗель» в селе Вознесеновка Шебекинского округа подверглась атаке FPV-дрона. Ранен мирный житель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, для дальнейшего лечения мужчина доставляется в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, уточнил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

