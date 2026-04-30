Когда потеплеет в Москве: синоптики уточнили прогноз

Потепление в московском регионе ожидается в начале следующей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух будет прогреваться до 20 и более градусов.

В предстоящие праздничные выходные сохранится прохладная погода. В ночь на 1 мая температура опустится до нулевой отметки, а в дневное время может повыситься до 11°.

В субботу, 2 мая, ночью снова будет холодно – местами возможны заморозки до -2°. Днем при переменной облачности воздух прогреется до 13…15° в городе, и до 10…15° в Подмосковье.

В воскресенье, 3 мая, ночью в Москве до 8°, днем – до 20-21°.

В начале следующей недели возможны дожди, но при этом ночами ожидается около 10°, в светлое время суток – до 22°.

Москва, Анастасия Смирнова

