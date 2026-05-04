Гидрометцентр: в Москве прогремят первые грозы и похолодает

В московском регионе вновь ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце недели ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов.

Синоптики обратили внимание, что самыми теплыми будут вторник и среда. Согласно предварительным расчетам, послеполуденные показания термометров будут близки к значениям абсолютных максимумов, превышающих 27 градусов.

В среду, 6 мая, вероятны осадки и первая гроза. В ночное время температура воздуха составит порядка 10...15°. Днем в столице 25...27°, по области 22...27° при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В четверг, 7 мая, также возможны осадки и грозы. Ночью ожидается до 15°, днем до 25-26° с порывистым ветром местами до 15 м/с.

В пятницу, 8 мая, временами прогнозируется дождь. Ночью 7...12°, днем 12...17°. В субботу, 9 мая, также будет дождливо. Ночью 5...10°, днем 10...15°.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

