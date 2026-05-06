В Москве обещают непогоду

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Согласно прогнозу синоптиков, вероятен сильный ветер.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве может ухудшиться погода: пройдут дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 15 м/с», – уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.
В ведомстве также рекомендовали житедям и гостям сохранять спокойствие.
Москва, Анастасия Смирнова
