В Москве обещают непогоду

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Согласно прогнозу синоптиков, вероятен сильный ветер.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве может ухудшиться погода: пройдут дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 15 м/с», – уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве также рекомендовали житедям и гостям сохранять спокойствие.

Москва, Анастасия Смирнова

