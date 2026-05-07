В этом году «Бессмертный полк» пройдет в России в электронном формате. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Очно «Бессмертный полк» состоится в нескольких других странах, в которых по-прежнему проявляют огромный интерес к акции.
Что касается парада на Красной площади, то там все без изменений, отметил Песков. Ранее Минобороны сообщало, что в целях безопасности празднование 81-й годовщины Великой Победы пройдет без участия техники и кадетов суворовских училищ.
Для обеспечения безопасности, по словам Дмитрий Пескова, спецслужбы предпринимают необходимые меры. Происходит это, в том числе, с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима, добавил пресс-секретарь Кремля.
Москва, Елена Васильева
