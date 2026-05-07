Песков: Россия будет соблюдать перемирие 8 и 9 мая

Москва будет соблюдать перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая. Об этом сегодня на брифинге для СМИ сообщил Дмитрий Песков. По его словам, Россия не давала реакции на заявленный Украиной «режим тишины» с полуночи 6 мая.
Напомним, что Зеленский перемирие на 8 и 9 мая не поддержал. Он предлагал некий «режим тишины» с полуночи 6 мая. При этом ночью 6 мая ВСУ ударили по Джанкою, погибло пять мирных жителе.
7 мая днем в промежутке 4 часов над Россией было сбито 127 украинских БПЛА.
Москва, Елена Васильева
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»