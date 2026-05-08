Путин назвал удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения терроризмом

Президент России Владимир Путин назвал удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения актом терроризма, который мог бы сказаться на безопасности гражданских судов.

«Сегодня рано утром киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», – сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

Москва, Елена Васильева

