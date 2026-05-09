Перемирие по Трампу: с 9 по 11 мая вводится режим прекращения огня

Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия <...> обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», – сказал он.

Ушаков отметил, что это решение – продолжение недавнего телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером (цитата по РИА «Новости»).

Представители США находились на связи с Украиной во время обсуждения временного прекращения боевых действий, добавил он.

Владимир Зеленский заявил, что согласился на режим тишины. Он утверждает, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена пленными.

Напомним, что Россия ранее ввела режим перемирия с 8 по 9 мая, по данным министерства обороны, накануне он был нарушен украинской стороной более 1600 раз. В районе Москвы было перехвачено более десятка беспилотников ВСУ. Один из летальных аппаратов сломал вышку аэронавигации в Ростове, на несколько часов парализовав воздушное сообщение гражданской авиации с южными аэропортами. Владимир Путин назвал данное происшествие актом безусловного терроризма, который только чудом обошелся без человеческих жертв – диспетчеры успели корректно провести все борта, находившиеся в воздухе.

Москва, Елена Васильева

