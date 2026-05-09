Россия отмечает День Победы: в Москве на Красной площади прошел военный парад

В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником.
«Поздравляю вас с Днём Победы – с нашим священным, светлым и самым главным праздником! Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», – сказал президент РФ.
«Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» – подчеркнул Путин.
Москва, Анастасия Смирнова
