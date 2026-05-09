После окончания военного парада на Красной площади в Москве глава российского государства Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций, прибывшими в Москву на празднование Дня Победы, возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как следует из трансляции на госканалах, в Москву на празднование Дня Победы прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Кроме того, в столице России в числе приглашенных высокопоставленных гостей также глава Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, руководство Республики Сербской, включая лидера партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube