В Москву пришла теплая погода с дождями

В ближайшие дни в московском регионе ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздухе будет превышать норму.

В среду, 13 мая, ожидается переменная облачность. Ночью до 13°, местами небольшой дождь и туман. Днем осадки также возможны, а воздух прогреется до 23-24°.

В четверг и пятницу, 14 и15 мая, ожидается похожая погода.

В выходные, 16 и 17 мая, снова вероятен кратковременный дождь, ночью 10...15°, днем 21...26°.

Москва, Анастасия Смирнова

