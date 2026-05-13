Бывший глава РЭО объявлен в розыск

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии России, а также бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев был объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД.

Уголовная статья, ставшая основанием для розыска, не уточняется.

30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на три источника, что Буцаев покинул Россию после распоряжения об отставке. Он оперативно уехал из страны через Минск.

Несколько анонимных Telegram-каналов в конце апреля сообщали, что в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева возбуждено дело о мошенничестве (ст. 159 УК). Источник «Ведомостей» уточнял, что были также возбуждены уголовные дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова.

Москва, Елена Васильева

