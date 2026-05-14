В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя и грозы

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи ухудшением погодных условий предстоящей ночью, 15 мая. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается сильный дождь с грозой и порывистым ветром.

«С 3 часов ночи с сохранением до конца суток 15 мая в г. Москве местами ожидается сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра до 15 м/с», – уточняется в канале ведомства в «Максе».

В МЧС рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube