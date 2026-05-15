Гидрометцентр: в Москве установится по-летнему жаркая погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается по-летнему жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, возможно повышение температуры воздуха до 30 и более градусов.

В субботу, 16 мая, ночью в Москве преимущественно без осадков, по области местами вероятен небольшой дождь при температуре до 14°. Днем воздух прогреется до 24-25°.

В воскресенье, 17 мая, ночью ожидается до 12°, днем – до 26-27°. При этом местами возможен кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза.

В последующие дни в светлое время суток ожидается до 32°. Не исключены осадки.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube