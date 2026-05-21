российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Налоговая начала массово замораживать имущество компаний после проверок

Федеральная налоговая служба (ФНС) всё чаще не просто блокирует счета компаний, но и фактически замораживает их имущество. Теперь под ограничения могут попасть не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных и даже права требования к контрагентам. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в письме ФНС.

Речь идет об обеспечительных мерах, которые налоговая применяет после проверок, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет сложно. Как пояснила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова, компания при этом не теряет имущество, но лишается возможности продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции.

Особенно ощутимыми новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов, отметил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. У такого бизнеса основная стоимость сосредоточена именно в интеллектуальной собственности, а не в зданиях или оборудовании.

По словам налогового консультанта Аллы Милютиной, если раньше обеспечительные меры были точечным инструментом, то теперь применяются уже примерно в 85% спорных случаев после проверок.

В ФНС «Известиям» сообщили, что решения принимаются на основе данных Системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД), которая анализирует риск-профиль налогоплательщиков и выявляет признаки нарушений.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Россия,