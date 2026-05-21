Налоговая начала массово замораживать имущество компаний после проверок

Федеральная налоговая служба (ФНС) всё чаще не просто блокирует счета компаний, но и фактически замораживает их имущество. Теперь под ограничения могут попасть не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных и даже права требования к контрагентам. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в письме ФНС.

Речь идет об обеспечительных мерах, которые налоговая применяет после проверок, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет сложно. Как пояснила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова, компания при этом не теряет имущество, но лишается возможности продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции.

Особенно ощутимыми новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов, отметил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. У такого бизнеса основная стоимость сосредоточена именно в интеллектуальной собственности, а не в зданиях или оборудовании.

По словам налогового консультанта Аллы Милютиной, если раньше обеспечительные меры были точечным инструментом, то теперь применяются уже примерно в 85% спорных случаев после проверок.

В ФНС «Известиям» сообщили, что решения принимаются на основе данных Системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД), которая анализирует риск-профиль налогоплательщиков и выявляет признаки нарушений.

Москва, Елена Васильева

