В Москву пришло умеренное тепло до конца недели

В ближайшие дни в московском регионе ожидается умеренно теплая погода и температура воздуха уже скоро превысит норму. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели возможны кратковременные дожди.
Во вторник, 2 июня, в светлое время суток воздух прогреется до 20-22°, а в последующие два дня – до 24°. Ночная температура будет колебаться около 10°. Кратковременные осадки вероятны в четверг, 4 июня.
В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 9...14°. Днем 21...26°.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»