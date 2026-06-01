В Москву пришло умеренное тепло до конца недели

В ближайшие дни в московском регионе ожидается умеренно теплая погода и температура воздуха уже скоро превысит норму. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели возможны кратковременные дожди.

Во вторник, 2 июня, в светлое время суток воздух прогреется до 20-22°, а в последующие два дня – до 24°. Ночная температура будет колебаться около 10°. Кратковременные осадки вероятны в четверг, 4 июня.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 9...14°. Днем 21...26°.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube