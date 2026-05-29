Бизнесу разрешили покупать крупнокалиберное вооружение для ПВО

Частные компании получили возможность закупать оружие крупного калибра и технику для защитников от атак беспилотников. Об этом сообщает РБК. Среди разрешенного – зенитная артиллерия, турели, автотранспорт, радиолокационные средства и РЭБ.

«В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения», – говорит один из собеседников РБК.

Другой источник это подтверждает, уточняя, что эти решения «определяют механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения». Источник РБК, знакомый с организацией противовоздушной обороны гражданской инфраструктуры, говорит, что она обеспечивается и зенитными ракетными комплексами в рамках общей системы ПВО, и силами мобильных огневых групп. Их, по его словам, формируют из резервистов.

«И те, и другие полностью обеспечиваются и управляются министерством обороны», – отметил он.

Рост числа воздушных атак в глубине страны потребовал нарастить количество мобильных огневых групп, рассказал источник РБК, пояснив, что они «демонстрируют высокую эффективность при перехвате БПЛА самолетного типа». По его словам, в большинстве регионов европейской части России сейчас идет формирование новых мобильных огневых групп. «Их комплектуют не только из резервистов, но и добровольцев региональных подразделений «БАРС», а также сотрудников частных предприятий и компаний», – заключил он.

По словам источника РБК, для сокращения сроков обеспечения создаваемых мобильных огневых групп необходимым вооружением, транспортом и спецсредствами, закупаемые частными компаниями оружие и техника будут сразу передаваться в воинские части для противовоздушной обороны региона и его промышленной и гражданской инфраструктуры.

По словам источника РБК в Минобороны, частные компании давно могут приобретать для себя на открытом рынке или через Минпромторг у российских оборонных предприятий средства пассивной защиты объектов: комплексы РЭБ и тп. В таких случаях Минобороны консультирует покупателей и, при обращении Минпромторга, – проводит испытания, разработанных или планируемых к закупке средств, говорит собеседник РБК. Он отмечает, что по результатам этой работы в Минпромторге сформирован каталог средств пассивной защиты, рекомендуемых для покупки. Для обеспечения персонала охранных предприятий легким стрелковым вооружением закупки осуществляются через Росгвардию. Теперь утвержден порядок покупки бизнесом крупнокалиберного вооружения ПВО, говорит источник РБК.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

