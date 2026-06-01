Путин поручил правительству подготовить предложения по флоту для Крайнего Севера

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по составу флота, необходимого для обеспечения территорий Крайнего Севера.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации... подготовить при участии федерального координатора северного завоза и единого морского оператора северного завоза и представить предложения по составу флота, необходимого для осуществления северного завоза, и определению порядка формирования такого флота», – говорится в перечнею

Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

