Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить работу важных сервисов в период ограничений Интернета

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и правительству РФ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая Госуслуги, в период ограничения Интернета.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля, сообщает РИА «Новости».

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в документе.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube