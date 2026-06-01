Путин поручил правительству постоянно контролировать вопросы развития Арктики

Владимир Путин поручил правительству страны на постоянной основе контролировать решение ключевых вопросов комплексного развития арктической зоны РФ.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра Правительства РФ под руководством Председателя Правительства РФ контроль за решением ключевых вопросов комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора и исполнением ранее данных поручений в этой сфере», – говорится в документе (цитата по РИА «Новости»).

Доклад необходимо представить до 1 июля 2026 года, далее – один раз в квартал. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Москва, Елена Васильева

