Пентхаус Иосифа Кобзона в центре Москвы выставлен на продажу за 1 млрд рублей вместе личными вещами

Пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставлен на продажу с ориентиром цены около 1 млрд рублей. Как сообщил РИА «Недвижимость» региональный директор департамента городской недвижимости консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев, площадь этого составляет около 600 кв. метров в элитном ЖК «Груббер Хаус» на 16-м этаже.

По его словам, если исходить из заявленной цены, стоимость одного «квадрата» составляет порядка 1,7 млн рублей, что для такого объекта соответствует рыночному уровню.

Ирина Жарова-Райт из Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) предположила, что квартиру могут приобрести с целью создания в ней музея памяти певца. «Нам известно, что этот пентхаус позиционируется родственниками и является по сути не объектом рынка, а памятником деятельности Иосифа Давыдовича. Эти квадратные метры неуместно переводить в денежный эквивалент, поскольку все там, включая обстановку, предметы интерьера, вещи, оставшиеся от певца, – бесценно. Очевидно, поэтому объект и находится в закрытых продажах», – пояснила она.

Ранее стало известно, что на продажу выставлены подмосковные особняки американского актера Стивена Сигала и российского певца Григория Лепса, однако покупатели пока не нашлись, как считают риелторы, из-за высокой цены и нестандартной архитектуры.

Особняк Сигала на Рублево-Успенском шоссе продается с января за 700 млн рублей. Особняк Лепса на Новорижском шоссе с участком в 40 соток и гостевым домом безуспешно пытались реализовать с мая прошлого года за 1,5 млрд рублей. Сейчас цена снизилась до 550 млн рублей, но сократилось и содержимое лота: теперь в него входят только основной дом и 20 соток земли.

Москва, Анастасия Смирнова

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