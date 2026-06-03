«Это предупреждение»: замглавы МИД России заявил о готовности Москвы применить ядерное оружие

При посягательстве на территориальную целостность России Москва может ответить «при наихудших» сценариях с помощью ядерных средств. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это предупреждение, это сигнал, и к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова – это если говорить о наших противниках – решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», – подчеркнул Рябков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Замглавы МИД России обратил внимание, что «гипотетические, крайние ситуации, при которых применение этих (ядерных) вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в Военной доктрине РФ и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».

«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким (ядерным) оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», – предупредил Рябков.

Москва, Анастасия Смирнова

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