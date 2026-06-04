«Решил добить авторитет ООН»: МИД России раскритиковал главу организации Гутерриша

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш в завершении своего срока пребывания в этой должности решил «добить» авторитет ООН. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Такое ощущение, что Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности добить авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», – констатировала Захарова, комментируя голословные обвинения в адрес России в докладе Генсекретаря ООН.
Ранее секретариат Организации объединенных наций опубликовал доклад Гутерриша, из которого следует, что Вооруженные силы РФ были внесены в «черный список» за якобы причастность военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.
Москва, Анастасия Смирнова
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